本日日本：優雅潮牌聯乘　女生勁冧酒店主題房

女生考慮酒店住宿時，設施齊全固然重要，但酒店跟時尚品牌聯乘，提供特色客房主題布置、及安排富心思餐飲和贈品的話，無疑令住宿體驗錦上添花！其中法國服飾及化妝品品牌PAUL & JOE便跟東京的Hotel New Otani Tokyo推出聯乘住宿Plan，將品牌的代表性元素融入房間布置之中，並送上化妝禮品包及睡衣，帶來不一樣的住宿驚喜。

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融入招牌元素 化妝品帶回家

以優雅細膩風格見稱的PAUL & JOE，產品設計經常出現花卉及動物等圖案，即日起至11月30日跟Hotel New Otani Tokyo的合作亦不例外，主題客房內無論牆紙、客廳的Cushion、化妝室的捲髮器和燙髮夾等全都有品牌設計師Sophie Mechaly的愛貓Gypsy與 Nounette，以及西洋菊的經典圖案點綴。與此同時，住客更可免費獲贈品牌的化妝品套裝，如果你選擇特定的Plan，更可連Nounette圖案睡衣及拖鞋也一併帶回家。2人入住房租每晚¥56,000（約HK$3,976，包早餐）、¥72,000（約HK$5,112，包早餐、睡衣及拖鞋）。

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醉人金桂香味 賞雲海吃晚餐

同樣來自法國的個人護理品牌歐舒丹（L'Occitane），旗下散發金桂香味的Osmanthus系列於9月21日至11月10日期間與東京椿山莊大酒店合作推出多款住宿Plan，其中最豪之選係「Luxury Afternoon Tea In Osmanthus Room」，入住的客房提供了Osmanthus系列共18款沐浴及護膚用品，讓你沉醉於迷人花香，更可將整套帶回家享用。浸浴後於房內享用精緻下午茶，及使用泳池、溫泉、健身室等設施。同期酒店的庭園推出以Osmanthus系列為靈感的露台晚餐，並可欣賞壯觀的東京雲海。2人入住房租每晚¥199,800（約HK$14,186），晚餐每位¥8,500（約HK$604）。

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優雅氣質客房 享英式High Tea

提起英國服裝及布類產品品牌Laura Ashley，便會想起各式優雅的碎花圖案，以及流露英式高雅氣質的設計。品牌即日至11月4日期間與大阪麗思卡爾頓酒店推出下午茶宿泊Plan，每日限定一間的Laura Ashley主題客房，無論是床單、窗簾、毛巾、睡衣及各式用品全都是品牌的出品，更可於房內享用傳統英式下午茶，包括有牛油磅蛋糕、英式鬆餅及手指三文治等，全部以Laura Ashley標誌性的大馬士革花紋碟子盛載。一房難求的話，你亦可純粹享用下午茶。2人入住房租每晚每位¥39,110起（約HK$2,777），下午茶¥6,900起（約HK$490）。