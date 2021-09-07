港姐︱陳聖瑜生眼挑針變獨眼龍　擔心冠軍無望

《2021香港小姐競選決賽》今日（7日）舉行記者會，12位候選佳麗會見「最上鏡小姐」評判團，包括著名設計師陳幼堅、名模周汶錡、前港姐亞軍李嘉慧及著名攝影師鄧鉅榮。席間大會更公布「競猜誰是冠軍」，（4）關楓馨、（8）宋宛穎和（13）王嘉慧榜上有名。

熱門佳麗（3）陳聖瑜對上一次活動因生眼挑針而缺席，今日以「獨眼龍」look現身，左眼裹着紗布亮相，她說：「還好，之前做咗手術放膿，驚細菌感染所以蓋住紗布，未試過生眼挑針，可能化得太多妝所致。（擔唔擔心影響決賽？）唔擔心，醫生話大概一個星期就好，依家已經過咗5日，應該趕得切決賽。（驚唔驚見評判扣分？）都擔心，但係冇辦法，惟有逆來順受，希望決賽有好嘅狀態。（有冇信心三甲？）好睇當晚發揮，希望穩穩陣陣爭取表現。」

關楓馨在觀眾投票「競猜誰是冠軍」成為三強之一，她直言感到意外，認為觀眾支持對自己是打了一支強心針，會繼續努力，問到可有信心攞冠軍？她說：「平常心，最緊要做好自己先，決賽會有好多跳舞，自己唔係好叻跳舞，依家每日都要苦練。（陳聖瑜生眼挑針少咗個勁敵？）唔會，佢好快冇事。」