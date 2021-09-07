初嘗大肚返學滋味！陳嘉寶被醫生叫唔好食太多

藝人陳嘉寶（Anjaylia）正懷有第三胎終於一圓所願組織大家庭，三年抱三，預產期於年底的她開心又興奮又沒不舒適，多個月來變成了大食媽媽，加上其媽媽與奶奶親自提供養胎料理與湯水，令她增磅不少，要醫生建議她不宜過量飲食，她說：「今胎都冇乜特別反應，只係大食咗同肥咗，醫生都同我講，唔應該食太多，因為怕生唔出，BB太大怕我辛苦，要留意食量。」

最近家中正進行裝修，兩女又分別開始上學，同時維持工作，她也處理得頭頭是道，她說：「我依然繼續work life balance，兩個女都要返學，要一路跟住大女返學嘅嘢，呢兩星期又要開始計劃幫細女報學前班，自己又一路有寫作嘅工作。其實佗住BB仲輕鬆，出咗世反而要放好多時間，我成日覺得做媽咪，佗住BB嘅時候係最方便，生咗就有排搞，所以趁依家會繼續做。」

Anjaylia在人生策劃上，一直珍惜寶貴的時間，做自己喜歡的事，最近當旁聽生上寫作有關的課程，初試大肚返學的滋味：「重新去做學生，大住個肚去大學上堂，外國就見好多，我就未試過，都幾得意呀！學多啲嘢係好開心、好期待。完美地諗讀完個課程就可以生喇，跟住就坐月，之後又睇吓新一個學期有冇機會可以再讀。趁住有時間就選擇自己喜歡做嘅事，追求夢想，係畀小朋友一個教材、一個好榜樣。」