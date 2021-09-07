上網文書無問題　變形板腦4千有找

近年筆記型電腦興起多合一設計，既可座枱使用，又能變成平板流動操作，只不過這類電腦索價不菲，部分更索價過萬，比分開買筆電及平板仲要貴。日前發表的AVITA MAGUS 14就改打中檔市場，入場費$4,000有找，卻集14吋特大觸控屏及多段式傾斜支架於一身，能快速切換成筆電、平板或顯示屏模式，加上可加配同廠UBIQUE觸控筆畫圖寫字，玩法及CP值均極高。

此機另設有HDMI連接埠，可把畫面輸出至電視機或更大的顯示屏，同時備有2組USB-A、1組USB-C及1組 micro SD連接埠，介面算是豐富。當然一分錢一分貨，入門版採用Intel Celeron N4020處理器，升級版也僅用Core CML I3-10110U，預期效能一般，上網或文書無問題，但用來打大食Game就未必得了！

同場加映︰頂級之選

同期變形板腦仲有部ASUS ROG Flow X13，配備13吋WQUXGA觸控式360°轉軸屏幕，可因應不同場景轉變顯示模式。機身只有1.3kg重及15.8mm厚，最高搭載AMD Ryzen 9 5980HS處理器及NVIDIA GeForce RTX 3050Ti顯示卡，並可連接XG Mobile顯示卡盒。