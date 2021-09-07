請張學友做港姐表演嘉賓　曾志偉唔怕打風影響決賽

無綫副總經理曾志偉今日（7日）出席《2021香港小姐競選決賽》記者會，今年港姐決賽舞台以古文明建築為藍本，一廠將打造成金光燦爛的「天使之城」，戶外停車場更搭建成巨型的三角宮殿由「歌神」張學友表演，但決賽夜有可能遇上颱風，他說：「已經做咗兩、三手準備，戶外部分係張學友表演，所以聽日開始會陸續錄影定先，如果打風就會播片，唔打風就繼續現場進行。（你親自邀請張學友？）我第一日返工佢打嚟恭喜我，問我有啲咩要幫手，我話有需要再搵佢，今次搵佢之前已經構思咗，佢好快就答應，佢話你哋都諗好晒，唔係求其搵佢嘅。」

講到C君升任J2創意總監，他說：「其實冇乜大不了，我哋都請咗好多人，佢本身都係一個度橋嘅人，嚟緊J2會有好多調動，要有多啲新野，佢一向都係諗埋啲奇奇怪怪嘅嘢。（唔畀佢做幕前？）唔會，冇叫佢唔做幕前，佢搵唔夠就會出返嚟㗎啦。（拆散左農夫？）唔會，其實都想搵埋陸永，識咗佢好耐都好欣賞佢。」

講到《#後生仔傾吓偈》完結是否他的決定，他說：「點講都冇乜所謂，同監製傾過，其實同《流行經典50年》一樣有好多觀眾睇，但係都覺得要停一停，啲人話停晒啲飲食節目，唔係，依家有《煮戰》，只係想用唔同模式出現，有啲舊嘅模式大家睇得太耐，有需要轉一轉。好似《#後生仔》做咗800幾集，咩話題都講得七七八八，所以應該用唔同嘅模式去做，同埋班人都成熟咗，依家都入咗唔同節目，C君都同佢哋見緊面。」