深蹲運動促進睪丸酮分泌

Q：我今年49歲，女朋友未到40歲，在一起之前 ，我有11年沒有拍拖，只靠自己發洩，每星期兩次左右，拍拖之後便停止自慰。自知相比11年前，體力和性能力大不如前，現加起來十幾分鐘內完事，但就要分兩三次，非常興奮時火速進入，可是很容易幾分鐘就軟下，通常是覺得腰累、下肢疲倦和分心就會軟了。期間要花十幾分鐘時間再弄起，女朋友很有耐性地幫我撫弄，在勃起後有機會再變半軟，又要等，直到最終一次充血得很好便谷自己做到射精。所以好像搞足一個鐘，其實只有十幾分鐘是真正進行的。我心中渴望的性生活是像年輕時可以激烈地滿足對方，也擔心年過半百之後繼續變差，想知道是不是可以多做運動幫助改善情況？

平治

A：男性從青壯年步向中年，性機能逐步減弱是自然生理狀況。而閣下的確呈現了性機能開始哀退的迹象，主要包括遲洩、易軟等問題。現況難以一下子接受，大抵是閣下早在未到40歲，性生活已停頓，超過10年的實戰真空期漫長，到現在重獲性福，才驚覺力有不逮。年輕時候的性表現只宜作參考，卻絕無必要將過往和現時的性狀況去作直接對等的比較，強求自己回復年輕時候的表現，這只會打擊自信心，造成心理壓力，影響臨場的性愛表現。性事過程中，間歇軟了下來而需要伴侶協助，這會否影響伴侶的性趣，很視乎閣下是否懂得投桃報李，當女方展示耐性時，男方應嘗試持續燃燒她的慾望和快感，帶來互動的性快樂和親密感。

運動是改善體魄和性機能的良方，一些基本的帶氧運動例如跑步、仰臥起坐、掌上壓、游泳等，皆對男性帶來益處，能鍛煉體魄、增強肌肉力量、耐力和爆炸力，良好體魄可使男性於性行為中有更佳表現，就算有時候遇上遲洩問題，足夠的體力可幫助男性好好挺住，不會因缺乏體力而失準。此外，運動鍛煉也能額外地為你訓練出專注能力，在性事中不會因為一時鬆懈去想了別的事情，而分心軟下來，當然閣下也要學習集中，親熱時只專注於伴侶，不去想其他。

除了上述的基本帶氧運動，深蹲鍛煉在近年也成為了改善性能力的熱門選擇。因為深蹲可鍛煉到整個下半身的肌肉，此動作更可促進睪丸酮分泌，睪丸酮正好是增強性慾的深層動力，有助改善性表現。若閣下已有太久沒做運動，應量力而為，循序漸進。

李偉儀