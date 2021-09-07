陳展鵬上《勁歌》自嘲對歌唱實力冇信心

藝人陳展鵬今晚（7日）以歌手身份上《勁歌金曲》擔任嘉賓，他透露會首次唱出新歌《真愛配方》，講到節目內有個點評環節，他指今次沒有參與：「睇過幾集啲觀眾、評審講嘢好中肯，唔會亂嚟，大家都係對事，所以要我上嗰個環節都OK，同埋畀音樂人評吓都有幫助。（對歌唱實力有信心？）其實都冇乜㗎，哈哈！要時間學唱歌，唱多啲熟能生巧，覺得呢次錄唱比之前穩咗好多。」

他特別點名多謝節目主持、新劇《童時愛上你》的拍檔糖妹推薦買私家咪，就可以隨時隨地插落電話練唱，感覺好方便，聲音更似台上演唱聲，又爆愛女小豬比會爭咪唱歌，大讚她有唱歌天分：「返學都係透過音樂學語言，個個都係唱家班。（有冇唱你啲歌？）佢識哼《零歲》個旋律，聽得出佢嘅音樂才華叻過我。」之後會父女檔合唱？他表示都可以：「佢依家學緊彈琴，覺得音樂好重要，令小朋友更有節奏感，有時見我彈緊佢又會唱。」

另外，講到老婆單文柔日前於社交平台上載短片，爆有人指她最近變肥，更問到是否有BB，隨後她回答只是水腫，而展鵬亦代老婆再澄清，又趁機讚老婆是天然美：「佢係有少少Baby Fat，但佢影相好少執相，因為一執網民就知。（有冇計劃再生？）隨緣啦！依家開工好忙，但如果真係有都好開心，就再忙啲囉！」