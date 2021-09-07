炎明熹參加《聲夢》唔係為10萬蚊？原來為咗個太空人　

喺無綫歌唱比賽《聲夢傳奇》中，以大熱姿態成為三料冠軍嘅炎明熹（Gigi），同其他學員做完旺角麥花臣場館嘅音樂會後，嚟緊仲要做埋港姐決賽嘅表演嘉賓，開始搵到真銀。不過點爆紅同幾忙都好，佢都冇忘本，以大師姐身份向準師弟、師妹呼籲快啲嚟報名參加第二屆《聲夢》比賽，佢話：「只要你個夢想喺度，人生咁多機會畀你嘗試，點解你唔嘗試呢？」

佢話當初走去報名，唔係因嗰10萬蚊獎金，亦唔係因為好勝心，而係被太空人吸引住，佢話：「係因為喺電視睇到個太空人，我起初唔覺得呢個係唱歌比賽，太空人又關唱歌比賽事？好奇心推使下，咁我就參加囉，仲係一個咁好嘅機會，同埋係唔使錢。」參加比賽後，佢曾經都被唔少傳聞困擾，不過佢完全冇後悔參賽，因為覺得所有嘢都好新奇，譬如第一次拍嘢，同埋個「360度」（意指180度）轉變嘅髮型，不過佢知自己詞不達意，講錯咗髮型係：「係90度…唔係，係99度轉變！」相當搞笑。

現年16歲嘅佢，走紅後仍然稚氣未減，但係佢又話參加比賽後已經變咗成熟嘅人：「髮型變咗，人成熟咗，覺得個比賽可能未如理想，但要學識接受，玩法、各樣嘢都唔同，所以就算失敗咗或者成功咗，我覺得自己年紀又大咗少少，心智成熟又成熟咗少少，所以我覺得我係百毒不侵。」至於如果佢冇呢個參加比賽又會點？佢就想學畫畫，但係依家要繼續做好擅長嘅唱歌，之後會學好啲結他。