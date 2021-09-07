索女在附近　隨手可得

有人為咗愛情四處尋尋覓覓，最後發覺真愛原來一直喺身邊。AV業界資深人士神仙乙就話，世事就係咁，好似日本AV嘅近所人妻系列，講男主角遇上住喺附近嘅人妻，發覺對方又索又飢渴，床上功夫仲相當了得，想搵個床上良伴根本就唔使四圍搵啦！

釋放慾望

喺溜池滾球出品嘅《住我附近的S妻》中，獨居男翔太因為亂掉垃圾，畀鄰家人妻佐山愛喪鬧，鬧佢冇鬼用、冇出色，搞到無地自容。翔太返到屋企愈諗愈嬲，於是電召應召女郎上門發洩一下，點知對方竟然係佐山愛！阿妹顯得一臉尷尬，而翔太就梗係有仇報仇，喺床上出盡全力瘋狂進攻，搞到愛妹又興奮又羞愧。經過呢次之後，翔太成日都電召愛妹上門服務，而愛妹亦唔再尷尬，更盡情釋放內心嘅慾望，仲帶埋拘束玩具嚟玩，展現女王霸氣。

走廊激戰

由DAHLIA推出嘅《看到鄰家人妻露出即時有反應》入面，美人妻七海蒂娜每日都會定時掉垃圾，最近佢發現鄰居宅男大雄成日都等埋佢一齊去掉垃圾，點解咁奇怪呢？原來大雄相當鹹濕，趁蒂娜彎低身掉垃圾時，偷睇佢離罩走光，仲睇到硬朗起來，不過蒂娜一啲都唔嬲，仲主動為佢吹奏一曲添！之後，佢哋愈嚟愈放肆，公然喺走廊激戰，仲玩埋震動玩具，呻吟聲叫到拆天。雖然阿妹背夫偷食係衰，但係只怪老公一直都冇好好滿足佢囉！

久旱逢甘露

JET映像推出嘅《團地妻賣春圈登記了的人妻》，講述小早川怜子因為女兒就快進入大學而為學費苦惱，於是佢搵隔籬屋嘅人妻傾訴，對方居然提議佢做風俗孃搵外快，怜子為咗個女嘅學費，決定出賣肉體，去到附近嘅客人屋企提供服務，起初佢有啲唔習慣，但係見到收入豐厚就相當高興，更愈做愈放，加上客人嘅雄風強勁，令一直備受老公冷淡嘅佢猶如久旱逢甘露，客人要求打真軍亦樂意奉陪！

簡評

今日為大家介紹嘅近所人妻系列以寫實背景取勝，喺3部作品中，本仙最鍾意七海蒂娜主演嘅《看到鄰家人妻露出即時有反應》，因為蒂娜愈來愈有韻味，扮人妻入型入格，加上佢大玩離罩走光誘惑，令人睇得開心又過癮！另外，除咗有蒂娜同姦夫鬼混外，亦玩埋其他NTR情節，令作品元素更為豐富同精彩。