持續大半個月！胡鴻鈞一日屙3次唔去睇醫生

歌手胡鴻鈞（Hubert）今晚（7日）帶新歌《今天不營業》到節目《勁歌金曲》獻唱，但他比原定時間遲來，他解釋是腸胃持續不適，臨出門驚覺腸胃蠢蠢欲動，所以要時間解決：「依家一日起碼都屙3次，早午晚咁，已經維持咗大半個月嘅時間。（有冇睇醫生？）咁又冇，只係覺得腸胃敏感，可能早排操Fit拍電影食得好清淡，拍完冇刻意暴飲暴食、只係回復食正常嘢都屙到咁。（諱疾忌醫？）咁又唔係，我相信好得番，過多排都仲係咁就會去睇醫生。」笑問會否怕轉頭上台唱歌「作動」？他指以防萬一臨上台前會去多次廁所，更對腸胃喊話「乖啲」。

即使Hubert屙到腳軟，但6舊腹肌仍然「健在」，他坦言會努力Keep住：「操得好辛苦先練成，唔想就咁冇咗！雖然唔會好似之前咁做大量運動，但都想保持每個星期去做3、4次Gym。（有冇影相留念？）有呀！會等適合嘅時間同大家分享。」有考慮出寫真？他笑言有自知之明，不過知道Fans最想睇他濕身，並自爆爭落Fans「街數」未還：「之前講過如果我首歌《沒身份妒忌》嘅MV點擊超過100萬，就會騷畀大家睇，到依家都爭咗成年！（幾時『找數』？）都係喺最適當嘅時間兌現承諾，有拖冇欠！好嘢係要等嘛！」