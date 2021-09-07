Samantha Saint　美艷動人　脫界女神

美國四仔界有冇女神級脫星？梗係有啦，佢就係被喻為業界最索脫星之一兼人氣超勁嘅Samantha Saint，由出道至今都係咁美艷動人，加埋一副孖D巨乳火辣身材，簡直係上天嘅傑作，男士們心目中嘅女神呀！

最愛睇四仔

喺美國田納西州出生嘅Samantha Saint，真係由細靚到大，讀書時已經係校花，追求者眾多，佢亦坦言高中時已開始拍拖。最估唔到嘅係，擁有美麗外表嘅佢，骨子裏卻相當開放，平日最愛睇四仔，天后脫星Jenna Jameson更係佢偶像，夢想將來能夠成為好似佢咁美艷動人嘅女神級美女。

高中畢業後，佢就飛到洛杉磯去脫星事務所面試，憑住出眾嘅外形獲即時簽約，為著名四仔片廠Reality Kings演出，雖然只係以客串形式登場，但卻令四仔迷留下深刻印象。及後佢為Twisty's演出首套正式登場作，並獲得極佳銷量，跟住喺短短3個月內，先後為Bang Bros、Adam & Eve、Hustler Video、Brazzers等著名四仔片廠演出，人氣爆升。

床技大爆發

不過講到佢真正爆紅嘅作品，係2011年6月由Bang Bros推出嘅《Bang Bus #34》，憑住呢套作品，喺XBIZ頒獎禮獲提名「最佳脫星」，自此以後佢便成為各大四仔頒獎禮嘅常客，2016年更被評為美國四仔史上必睇脫星之一。不過，當時有人質疑佢爆紅嘅原因，只係靠外形，演技同床技未夠投入，而Samantha Saint亦承認自己嘅表現未夠好，原因係太過緊張，唔敢表現真實反應。

後來，佢跟著名脫星兼導演Jules Jordan合作，喺對方身上不但學習到各種演出技巧，更令佢學懂放鬆情緒投入演出，自此之後，佢嘅演技同床技都大大提升，扮演唔同角色都難佢唔到，更獲著名四仔片廠Wicked Pictures招攬為專屬脫星，不但片酬暴增，人氣更係超勁，仲有獲情趣玩具生產商RealDoll選為情趣娃娃嘅原型人物，成為永久訂製系列，認真厲害！

Profile

出生日期：1987年6月8日

身高：172cm

三圍：34DD-24-36

Samantha Saint一向保養得宜，出道多年仍然艷光四射，而家陣佢除咗以熟女形象演出四仔外，更會喺社交網分享美容秘笈，仲話計劃成立自己做生招牌嘅美容院添！