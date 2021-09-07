同是天涯惹火人︱吳若希駁嘴還拖　蔡嘉欣扮睇唔到

歌手吳若希25歲就奉女成婚，她與蔡嘉欣接受東網訪問時表示，曾經覺得事業佔去她人生大部分，以前未有想過早婚，雖然或多或少對事業有影響，但生完小朋友後達成了某些目標，就可以再定下一個人生目標，對這個轉變她感到滿意。

嘉欣流露一顆恨嫁的心，她直認：「我心態係等緊，Jinny成日叫我哋早啲結婚、生仔，27歲都算早結婚咩？但唔係話計劃結婚就有婚結，都要睇吓遇唔遇到Mr.Right，緣分來到我唔介意，結婚對我嚟講係好好，因為你背後有強大家庭支持你。」

她們都是「惹火」之人，不時成為網民攻擊對象，Jinny笑說：「我鍾意駁嘴，當你見到啲人想激你，你激番佢又覺得好好玩，我唔會block咗佢哋，大家各自表態啫，有人鍾意就有人唔鍾意，我自己都係一個網民，見到鍾意嘅我都會留言，只不過我同某類型網民唔同，有啲網民唔鍾意你會刻意留言，如果我唔鍾意你就唔會理你。」她甚少為網民的抨擊而動氣，她笑說：「話我樣衰？好啦，我樣衰，話我唱歌難聽咪難聽，呢啲對我個人抨擊，我唔介意。」但如果針對她家人，她就一定說不：「我唔想見到呢啲事發生，我就會block咗佢。」

嘉欣自認在抨擊中長大，但她不會特別去反擊，她說：「因為要鬧你嘅人，你點講佢都會鬧，駁火冇意思，當睇唔到算。」做得這行她預了會被人評頭品足，有些批評她都會細讀，因為可能自己真的做得不夠好，但對於一些刻意批判，她覺得冇需要為自己平反或澄清：「知我為人嘅，相信嘅依然會相信，唔識我嘅人，都唔想去了解件事，既然冇辦法改變到佢哋，我又唔會嬲，對得住自己就OK，多過人哋用咩眼光望自己。」