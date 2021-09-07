愛犬患肺炎兩度險死！Aka忘記被狗咬陰影

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）育有1歲玩具貴婦狗Froyo，牠面圓圓兼眼仔睩睩，細細粒一身黑灰色毛，十足毛公仔般可愛！首次養狗的Aka難忘愛犬出世不久就徘徊生死邊緣，更兩次險死：「佢有肺炎，2、3個月已經入醫院，醫生話佢應該過唔到嗰晚，我好擔心，話幾多錢都要救番佢，最後佢留喺醫院，好大命地苛延残喘！」之後醫生指牠不肯進食，叫她帶Froyo臨走前食最好的食物，她就帶牠去食最愛的朱古力味營養糕：「點知一食咗之後就咩都肯食，跟住就好番啦，真係好彩！」

早已康復的Froyo被她一家養得肥肥白白，媽咪更當正牠是女兒，她說：「我媽咪咳、打乞嗤或隻腳坐痺咗，佢就會即刻走去舔佢。」但狗仔從不會這樣對她，因她在家是「醜人」：「我會惡，佢就會驚，屋企佢淨係聽我一個說話，佢有啲公主病囉，畀媽咪寵壞晒。」有晚她不開心流眼淚，以為愛犬會安慰她，怎知對方完全不理會她，她又謂父母都當愛犬是金叵羅：「如果我同佢唔小心撞埋一齊，爹哋、媽咪第一時間衝去Froyo度，問佢有冇事，但冇人理我，我係全屋最低地位。」

忘記被狗咬陰影

溫柔的Froyo是百分百「公主」，更教番Aka做淑女：「佢食嘢好斯文，跌咗啲食物喺碗隔離，佢會食番，你唔小心踩到佢，佢會細聲溫柔咁叫一聲。」她又讚愛犬聰明：「我未起身佢就喺房門等我，我好細聲撳電話，佢一聽到就會抓門，話畀你聽佢知你醒咗。」之前Aka曾被狗咬傷，她坦言一開始都驚Froyo舔她：「但依家已冇乜嘢，佢畀到我太多歡樂，忘記晒陰影！」