【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初二己未火開日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、理髮

忌：動土、嫁娶、開業

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

生活不太如意，怪罪別人前，要先自我檢討。

金牛座

接觸不同的人，可擴闊視野，墨綠色助開運。

雙子座

破財機會高，易丟失貴重物品，要小心看管。

巨蟹座

拓展人脈網絡的良機，客套的寒暄能起作用。

獅子座

多勞多得！宜趁機做一個完善的財務規劃。

處女座

口福不淺，想要吃甚麼，多數能如願以償。

天秤座

機會是留給有準備的人，多用橙色可增運。

天蠍座

花點錢可增添生活情趣，沒必要斤斤計較。

人馬座

為荷包打算無可厚非，但也不要待薄自己。

山羊座

心儀對象向你釋出善意，讓你感動又心動。

水瓶座

耐性不足，工作表現欠佳，小心飯碗不保！

雙魚座

朋友及時助你解決燃眉之急，心情也變好。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）牛 易出錯

鼠

財運欠佳，處理錢銀交易切忌粗心大意。

牛

是日沖煞，太多事要操心，出错機會高。

虎

下午運勢稍遜，重要事情宜在早上處理。

兔

貴人運強，理財投資有門路，易有斬獲。

龍

有正財運，但謹記貪心會令你得不償失。

蛇

投資遇到挫折，宜停下腳步，重新部署。

馬

心想事成，即使遇困難也會有貴人相助。

羊

財運上升，有利做生意，可獲理想回報。

猴

工作進度落後，惟中午過後可重回正軌。

雞

生活多阻滯，必須加倍小心，不能大意。

狗

身心狀態有點下滑，是時候作出調整。

豬

偏財旺，易獲意外之財，令你喜出望外。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇：沉着應戰 努力克難

蛇一直有「小龍」的外號，在十二生肖也緊隨着龍的後面，排行第六。

在西方社會，蛇通常代表危險、誘惑及災難，但在東方古文化則恰恰相反，普遍對蛇有特殊的敬意。傳說在上古時代盤古開天闢地後，女媧創造了人類及各種生靈，之後又煉石補青天，化解浩劫，因此女媧地位崇高，有大母神之稱。

而伏羲則為人文之始祖，畫八卦、興嫁娶、制曆法、創樂器等等，甚至傳說他與女媧通婚因而成功繁衍人類。古人相信，女媧和伏羲的外形都是「人首蛇身」，時至今日，部分供奉女媧和伏羲的寺廟中，仍以半人半蛇的形象作雕塑，可見蛇在古人心目中有一定的地位。

對於蛇的傳說，最富有神話色彩又深入民心的，非《白蛇傳》莫屬。《白蛇傳》起源於宋代，由於內容可歌可泣，多年來一直為人津津樂道。

古代崇拜蛇的風俗比較活躍，時至今日有個別地區仍保留祭蛇活動，其中以福建南平市樟湖鎮的「蛇節」最為熱鬧。福建又稱「閩」，《說文解字》表述：「東南越，蛇種。」門中之虫，即為蛇之意，古代閩地的原始部落以蛇為圖騰，並奉為神靈，反映蛇在這個地方傳統上受到的尊重。