超級英雄高人一等！邊個荷里活男星最高？

荷里活男星出名個個高大威猛，尤其是飾演「超級英雄」的演員，個個都坐底有6呎高！其中一個更有6呎6吋身高，成為飾演「超級英雄巨人」！

「Drax」Dave Bautista

在芸芸超級英雄影星之中以《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列中飾演「Drax」的Dave Bautista最為高大，他有6呎6吋身高！擁有菲律賓血統的他與狄維莊遜（Dwayne Johnson）一樣是職業摔角手出身。除了《銀》之外，他亦參演過《葉問外傳張天志》並與張晉在片中對打，雖然張晉5呎9吋差Dave一大截，但身手搭夠。打起上嚟一啲都唔輸蝕！

「黑阿當」狄維莊遜

近期加入超英行列的荷里活大隻佬影星狄維莊遜將在DC的超英電影《Black Adam》中飾演「黑阿當」。他唔止肌肉發達而且亦生得非常高大，有6呎5吋身高！雖然四肢發達，但他的身手亦相當靈活，拍動作鏡頭時大派用場！

「水行俠」Jason Momoa

憑DC超級英雄「水行俠」一角上位的男星Jason Momoa有6呎5吋身高，正所謂「高處不勝寒」，Jason曾表示自己求學時期已很高，搞到自己好難識到朋友。而後來當演員時亦因身高問題而嚇怕不少人！他說：「當試鏡時有個6呎5吋高嘅夏威夷大隻佬喺度狂尖叫。嗰啲選角指導都會好驚。」Jason唔止生得高大而且還夠份量，體重高達230磅。絕對係影壇巨無霸！

「蝙蝠俠」賓艾佛力

荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）靚仔有型之外亦高大威猛，他有6呎4吋的身高。是近代「蝙蝠俠」之中最高大的一人！就是因為他太高的關係，當年拍攝《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）之時，為了遷就「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）的高度而又要令他不失霸氣，的確令製作人費煞思量！

「雷神」基斯漢斯禾夫

憑漫威超級英雄角色「雷神」一角上位的澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）出名「型英帥靚正」！他除了生得靚仔之外，亦高大威猛有6呎3吋身高。而漢斯禾夫家族幾兄弟個個都盡得優良遺傳有型有款，其中基斯的影星細佬里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）亦同樣生得高大。不過不知道是否高佬獨愛矮妹，基斯和里安兄弟亦對個子小的圈中女性情有獨鍾，其中基斯的西班牙女星愛妻Elsa Pataky僅得5呎3吋身高。名乎其實「電燈柱掛老鼠箱」！

同場加映：有女星高過晒所有超英男星

所謂「一山還有一山高」，原來荷里活有女星高過晒啲男星！她就是現年33歲的 Lindsay Kay Hayward，她身高6呎8吋。她未成為演員曾是WWE職業摔角手。而她曾被健力士世界紀錄大全選為最高女演員。