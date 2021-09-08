東方日報C2：馮盈盈飯局埋身　出招攻陷方力申

視后胡定欣前晚舉行生日飯局，多位圈中好友畀面出席，但卻被同是單身的方力申（小方）與馮盈盈搶Fo！盈盈全程對小方嗒晒糖，主動出擊撩傾偈，在場人士見狀即起哄，令生日P頓變「媒人大會」，但盈盈似乎未有十足把握，自爆曾被方媽媽取笑「入唔到門」！

單身一段時間的港姐冠軍馮盈盈，不時放聲氣想拍拖，惟先後與圈外男士約會，最終都無功而還。前晚在視后胡定欣的生日飯局上，面對同是單身的方力申，盈盈全程心心眼主動出擊，起初小方一句起兩句止，後來敵不過盈盈的開籠雀攻勢，開始雞啄唔斷。其後小方與殘奧運動員開直播，也主動邀請盈盈加入，氹得伊人心花怒放。

賓客起哄做媒

有份出席飯局的黃智雯、陳敏之及林夏薇等，將盈盈的舉動看在眼內，紛紛起哄取笑他們，大讚郎才女貌非常合襯，更要求2人合照。見盈盈一臉靦覥，小方即反客為主拉近她，將頭挨近兼搭膊頭，盈盈不禁甜笑，冧到出樣！

期間盈盈大談早前相睇失敗的經驗，透露「媒人」林盛斌介紹一位成熟又穩重的男士給她，惟對方光頭，不合乎其擇偶條件，結果約會沒有下文。不過對於小方，盈盈又有另類擔憂，扁嘴自爆曾與大班圈中好友到小方家中玩，怎料被其愛犬狂吠，顯然不受歡迎，搞到被方媽媽取笑：「咁你入唔到門喇！」

雖然被雙重「彈鐘」，但盈盈仍未放棄，據知她將與小方合作葉念琛監製的新劇，暫定11月底開工，同劇還有小方緋聞女友陳瀅，但隨着女方情傾周嘉洛，緋聞亦無疾而終，故盈盈與陳瀅毋須過招，反而近水樓台， 屆時與小方朝夕相對下，感情定必升溫！

拍劇近水樓台

本報昨日分別就戀情萌芽一事聯絡小方及盈盈，盈盈撒嬌說：「係在場人士起哄，我哋喺壓力下迫於無奈影合照，本身同佢係識咗好耐嘅朋友，之後係有合作計劃。（佢係你杯茶？）小方係形象健康嘅水果茶，我就鍾意飲珍珠奶茶囉！所以唔係拍拖，同埋佢屋企隻狗狗都拒絕我，即係入唔到門啦！」小方則笑說：「我又唔覺盈盈對我特別好，佢依家食緊齋，要守齋戒嘛！我就諗住學佛，孤獨終老。」

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