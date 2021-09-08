永泰行網購海味冇難度　中秋團圓合家歡

【特約報道】鮑魚世家---永泰行屹立上環已經八十三年，專營罐頭鮑魚及海味乾貨批發予香港、內地及東南亞各地酒店酒樓及參茸海味店，隨着香港經濟急速增長，永泰行業務與時並進，除了鮑參翅肚之外產品種類亦趨多完化，包括有蟲草燕窩、參茸藥材、急凍海產及肉類等，由投資鮑魚廠房以達致批發及零售一條龍，至近年拓展網上海味銷售平台，務求照顧到不同客戶需求，享受購物樂趣！

網購新時代 信心保證

雖然網購已愈見普及，但對購買優質海味乾貨或會有些顧慮，因此只要選擇信譽良好兼歷史悠久的永泰行便可安枕無憂，不但購物省時便捷，網上亦會不時推出優惠給顧客，我們更設有WhatsApp客戶專線處理售前及售後查詢，並承諾如有貨不對辦， 負責到底，絕對信心保證。

海中寶鮑魚新系列---迎合香港新一代

海中寶鮑魚系列為新一代潮流產品，鮑魚口味創新獨特，醬汁可撈麵、伴飯或烹調菜餚，易開罐設計一拉即食，已推出多年的松露照燒鮑魚及韓式黑椒鮑魚廣受客戶歡迎，為滿足嗜辣的朋友現更推出全新麻辣鮑魚，中秋推廣期內網購可享限時驚喜優惠 。

“海中寶系列” 全線限時7折

網上購買該系列鮑魚滿3罐，即享7折優惠，再送日本讚岐太烏冬一包，多買多送，送完即止。 (如有任何爭議， 永泰行保留最終決定權)

*購物滿$498可享免費送貨 (離島及偏遠地區除外)

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永泰行海產有限公司

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