恭喜！「艾蜜莉」莉莉哥連斯成為人妻公開婚紗照

去年憑Netflix愛情劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）上位的32歲英國女星莉莉哥連斯（Lily Collins），昨日突然於社交網宣布與38歲的導演未婚夫Charlie McDowell拉埋天窗！

她透露2人早於今個月4日於美國科羅拉多州的Dutton Hot Springs結婚，她留言說：「一開始是童話，現在是我永遠的現實。我永遠無法正確描述上週末是多麼美妙，但神奇是個好好的形容詞。。。我從來沒有想過成為某某的人，現在我要成為你的妻子。」而她亦有公開婚照，照片中穿上白色傳統婚紗的莉莉面帶着幸福的笑容並與老公於峽谷旁邊擁吻。她們於2019年拍拖，去年宣布訂婚。

莉莉與老公同是「星二代」，她是英國著名歌手菲哥連斯（Phil Collins）女兒，而老公Charlie的父親是《發條橙》（Clockwork Orange）英國男星馬康麥度維（Malcom McDowell）。在莉莉之前，她先後與3位女星Haylie Duff、朗妮瑪娜（Rooney Mara）以及「龍后」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）拍過拖。莉莉舊愛則包括男星Zac Efron與鮑爾（Jamie Campbell Bower）等。