陳柏宇擔心阿女搭校巴　老婆爆囡囡喺床便便

眾所周知陳柏宇（Jason）係「寵女狂魔」，對住愛女Abigail簡直係完全冇晒符，更曾被老婆符曉薇（Leanne）大爆佢心痛囡囡打針喊埋一份！近日Abi開學，Jason喊晒口喺社交平台出Post，講到囡囡將會第一次獨自搭校巴︰「我完全想像到佢上校巴嘅時候嗰個情景。佢一定喊到豬頭咁樣。但係其實爸爸先會係最心痛嗰個…」不過睇嚟Jason擔心過度，轉個頭自打嘴巴再出Post：「update︰大佬（Abi）上校巴嘅時候無（冇）喊」，唔知當Jason知道囡囡冇喊，佢有冇傷心到喊咗出嚟呢？

而其實Leanne都有緊張埋一份，晒Abi落校車相留言：「出門口唔記得同佢去廁所，坐咁耐車一定好急，母親擔心」不過相信Abi非常適應校園生活，因為佢嘅詞彙竟然突飛猛進，Jason更出Post記錄囡囡首次用「可憐」呢個詞語，事緣Abi同媽咪講喺張床度屙咗便便，然後話自己︰「真係好可憐喎！」搞到Leanne反晒白眼，檢查完條片之後發現佢係冇屙到︰「我哋琴晚喺廁所度屙㗎嘛…」最後Jason都忍唔住大讚Abi幻想力異常豐富，認真爆笑！