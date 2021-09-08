「尚氣妹」起底︱原來好唱得！曾打入《快樂女聲》20強

漫威（Marvel）首部亞裔影星擔正嘅超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》近日上映，雖然有別於Marvel過往作品，但故事感動人心，加上演員配搭夠新鮮，贏得影迷高度評價。當中飾演「尚氣妹」夏靈嘅中國演員張夢兒，酷爆又打得，配埋一頭iconic齊蔭bob頭，完美凸顯東方女性魅力。

33歲張夢兒畢業於南京藝術學院，後到英國倫敦讀碩士課程繼續深造學習。原來佢唔只演得，仲好唱得，曾涉足音樂界，參加過內地歌唱節目《快樂女聲》，擅長搖滾曲風，成功進入全國20強，但後來中途退賽，有指並非張夢兒意願，父母強迫佢出國留學。轉戰荷里活發展嘅佢，獲賞識演出《尚氣》，而電影亦造就佢同擔任片中動作設計嘅亞裔電影人Yung Lee浪漫閃婚，事業、愛情兩得意。唔少網民大讚張爸爸同張媽媽獨具慧眼，當年送出國深造係明智選擇。

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！