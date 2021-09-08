《22世紀殺人網絡4》預告片段公開　奇洛造型似足John Wick！

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的賣座科幻片《22世紀殺人網絡：復活次元》（The Matrix Resurrections）將於今年12月22日上映，而預告片將於香港時間明晚公開。電影公司今日就率先公開預告中的片段。奇洛在片中的造型被網民指似足他在另一電影《殺神JOHN WICK》的造型！

奇洛於《22世紀》中再度飾演電腦黑客Neo，有別於之前3集的青靚白淨形象，今次他留長頭髮及留鬚與John Wick造型冇差別！有網民亦指Neo的新造型同John Wick勁似，其中網民搞笑說：「John Wick。。。噢，唔係。係Neo回歸！」片段中除了有Neo大擺功夫甫士之外，亦有Carrie-Anne Moss飾演的女主角Trinity、男星Yahya Abdul-Mateen II以及英國華裔女星李玉（Jessica Yu Li Henwick）飾演的新角色造型。

今次電影公司除了公開預告片段之外亦搞搞新意，在官網中設有如劇情中的一紅一藍藥丸任由fans選擇，每按藥丸一次就出現不同的預告片段版本，並會顯示你點入的時間。據官方透露當中製作多達18萬條預告方便網民click入。