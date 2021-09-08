強強聯乘　限量990v3牛氣登場

Levi's與New Balance這兩個經典美國品牌，一個是牛仔褲之王，一個是名人都着的長青潮鞋，兩大單位近年屢屢合作，例如去年就曾聯乘推出牛仔版NB 992。最近兩個品牌再次合作，宣布推出限量版990v3，為這對神鞋注入牛仔布元素，一次過通殺兩群Fans！

限量版「Levi's x New Balance 990 v3」於美國製造，提供靛藍和灰色兩款配色，前者明向Levi's牛仔褲致敬，後者則與NB元祖灰近似，同樣致敬味濃。Levi's有份參與，自然有不少技術來自他們，例如鞋身選用了跟501牛仔褲相同的Shrink-to-Fit牛仔布打造，並與麖皮面料相互拼接，令表面帶有毛絨質感，粗獷中見層次，帶來跟過往990v3截然不同的新鮮感。鞋身的N字Logo也不容忽視，跟同系一樣用上大N設計，並在旁邊加入Levi's服裝常見的小紅旗標籤，低調地將兩大品牌二合為一。此鞋將於9月9日Levi's新港中心分店限量上架，首日先供Levi's Loop牛仔達人率先選購，並於9月10日公開發售。全部先到先得，售完即止，想入手就要早點去排隊了！

同場加映：鏤空編織Wallabee

除了以上兩個品牌，Supreme最近亦與Clarks Originals合作推出特別版Wallabees，沿用絨面革材質，但就改用鏤空編織技術打造鞋身，令襪子透現大玩Mix & Match。此鞋預計9月9日上市，備有黑、粉、綠、淺啡4個配色。