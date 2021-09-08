【新聞系出身】金泰璃千五人中脫穎而出演《下女》

韓國31歲女星金泰璃早前落實與27歲男星南柱赫合演新劇《二十五，二十一》，已於近日投入拍攝。而演技獲得高度評價的金泰璃原來是新聞系出身，但她覺得演戲比報道新聞更有趣，最後成功憑電影《下女的誘惑》獲得大眾注目，正式投入演員行列。

金泰璃當年因為想成為新聞主播而入讀著名學府慶熙大學的新聞系，後來她偶然地加入話劇部，令她開始愛上演戲，有了成為演員的夢想。她畢業後曾在快餐店、戲院和新聞社工作，期間亦有參加劇團活動及參演獨立電影，她於2014年簽約J Wide事務所。

她於2014年年底通過名導朴贊郁執導的電影《下女的誘惑》的試鏡，據悉朴贊郁當時希望尋找新人女演員飾演下女「南淑姬」一角，但條件是要拍同性戀題材和裸露場面，金泰璃初時並沒有參加試鏡的打算，但事務所就建議她去挑戰一下，她便抱着「反正他也不會選我」的心態去面試，最後朴贊郁在1,500人中選了金泰璃，而她在片中的表現亮眼，她亦憑該片在《青龍電影頒獎禮》及《亞洲電影大獎》等多個大型頒獎禮上獲得新人獎。

她在拍攝電影《1987：逆權公民》及《小森林》後，於2018年首度擔正電視劇，與男星李炳憲合演金牌編劇金恩淑執導的古裝劇《陽光先生》，劇集首播收視為8.9%，但大結局收視就達到18.1%，是2018年最高收視的迷你劇集，她亦憑此劇在《APAN Star Awards》獲得女子新人獎。

她拍畢《陽》劇之後進入休息期，今年憑與男神宋仲基合拍的科幻片《勝利號》回歸，她在片中飾演宇宙船船長「張賢淑」，以破格短髮造型示人，與之前的柔弱形象十分不同，獲得不少好評。而她去年3月起為科幻片《外星人》進行拍攝，電影預計於今年年底上映。

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