去年自爆被欺凌　珉娥與智珉對話內容首度曝光

韓國女團AOA前成員珉娥去年7月自爆10年間遭前隊友智珉欺凌，令她患上抑鬱症，多次自殘及企圖自殺，曾指智珉一直沒有誠心道歉的她，早前在網上節目上指夢見智珉向她道歉，已經選擇原諒對方，不過有韓國爆料網今日就公開珉娥與智珉及其他舊隊友的對話內容，指智珉其實早於去年4月便已向珉娥道歉。

據悉智珉於去年4月喪父，當時珉娥到靈堂哀悼，兩人相擁和好，其後亦有透過手機聊天程式保持聯絡，智珉更多次對珉娥說「我愛你」和「對不起」，而珉娥又主動約智珉飲酒。不過珉娥去年7月突然在社交網上載長文，大爆10年來遭智珉欺負，更公開手腕的疤痕，當時她曾指智珉與其他成員上門向她道歉，但指智珉發爛要找利刀自殘，又指對方道歉沒有誠意和態度差。

不過爆料網今日公開智珉與AOA成員澯美、惠晶、酉奈與雪炫及已退隊的草娥到珉娥家中不記得關於自己欺凌珉娥的事，但對令珉娥感到受傷表示自責及抱歉，主動提出離開組合，期間草娥、澯美、酉奈和惠晶都在中間調解，希望兩人和好，雪炫則喊住安慰珉娥，最後珉娥表示願意接受智珉的道歉，之後卻再發文攻擊智珉，而她更於2020年11月至今年5月期間不斷發粗口短訊給智珉。

爆料網又公開珉娥還在FNC事務所時跟經理人的對話記錄，指她經常三更半夜使喚經理人做事，更提出為其母親預約美容院的無理要求，有指當時經理人都叫珉娥做「司令官」，因她經常命令他人做事，更經常發脾氣，工作人員都很害怕她。對於報道內容真偽，FNC事務所就表示正在了解中。

而珉娥昨日被踢爆在酒店房內違例吸煙後關閉社交網，她今日重開社交網並發長文澄清，指雖然不知道是誰公開去年與AOA成員見面時的錄音記錄，但希望對方可公開完整內容，還她一個清白，關於在酒店房內吸煙，她稱已向酒店道歉及支付罰款，對自己的無知行為表示抱歉。