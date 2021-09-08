人生半世紀！陳美齡仲有願望未達成

藝人陳美齡首次推出親子繪本，希望透過輕鬆的故事教小朋友人生道理及道德觀念。今次之所以會出繪本，全因經常香港日本兩邊走的她，趁隔離期間畫畫解悶，並幸獲編輯青睞邀請畫繪本。她坦言前後畫了約半年，因不時會畫錯、畫不到、填錯顏色，故坦言花了很多時間和心血。講到隔離，原來疫情期間她共隔離了7次，待9月中舉行紀念入行50周年的演唱會後，就會再次飛回日本工作，又坦言自疫情後都沒見過在美國的三個兒子，可能要待之後完成日本演唱會才去美國探他們。

講起演唱會，陳美齡預告會唱盡多年來的經典廣東作品，包括《Circle Game》、《雨中康乃馨》、《香港香港》等，又預告會唱幾首別人的歌，例如《浪子心聲》。對於演唱會主題是「美麗人生半世紀」，她坦言人生經歷了很多高低起跌，但感恩遇到的人都為她生命添色彩，又感恩當年得過乳癌，但奇迹地上天給她生存，更可以繼續唱歌。而講到她人生多姿多采，事業家庭又幸福美滿，問到可是無憾？她笑言常常都覺得人生無憾，其中與三個兒子有不同經歷，亦令她有此想法：「生完第一個仔，佢一出世喊嗰陣我覺得依家即刻死都可以！又記得二仔話我錫大哥同三弟多啲，我嗰陣簡直痛苦，因為我覺得3個都一樣，所以即刻請假追住佢去唔同地方表演舞台劇，最後一晚佢喺紐約同同學開Party，佢同我講『阿媽，我知你愛我嘅，你可唔可以同我跳首慢舞』，我嗰時覺得個仔了解我，又無憾啦！」

至於三仔，她記得當年患癌：「食藥好多副作用，突然有晚讀緊小學嘅細仔嚟到我床邊，佢話成日見到我唔笑，所以就手舞足蹈咁講個笑話畀我聽，嗰時我感動到又笑又喊，又覺得無憾啦，即刻死咗都冇所謂！其實我覺得只要每日盡力，做得幾多得幾多，相信隨時都唔會覺得後悔。」但她坦言仍有很多願望，包括想抱孫及睇埋二仔和三仔成家立室，但不會給他們壓力。