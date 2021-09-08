【簡潔生活學】移民還需要收納嗎？

公司最近參與第二屆國際移民及置業博覽，印象中，移民這個概念在九七前後出現，現在又像時裝潮流一樣，再來一次。而24年前並沒有收納這個項目，那麼移民和收納有甚麼關係？

收納師是這10年新興的行業，而收納概念也是近七、八年才比較流行，一講起移民，必定會聯想起大包細包入箱封箱，大堆雜物需要分類和分箱處理，但如果採用收納理論去處理移民裝箱分類，將會變得簡單容易。

平常家居收納，我會先了解顧客，想要一個怎麼樣的家，期望收納後的效果是怎樣，但移民收納最大分別是準備投入另一個地方另一個家生活，所以分別是，不需要設定物件方便拿取位置，不用考慮物件是否方便日常生活的路線，反而最重要是，好好斷捨離物件，以及分類裝箱，這是一個最好的理由和條件去處理全屋的物品， 例如：家具和電器等等……。

移民裝箱是有一定期限，即是懶惰也不能一拖再拖，而且如果不先處理好沒用物件，以為一起入箱，飛到外國後才決定是否再用，那便會費時失事，只是運送一堆垃圾到外國棄置，運費也是一個問題，先好好在臨行前處理，免得浪費金錢和時間。

我會建議移民的家庭，設定時限，安排時間表，先處理房間，由房間的主人負責自己的範圍，當然老人家體力有限，便需由其他家人協助進行，房間亦須細緻分類，先從衣櫃開始，通常衣物佔用的空間較多，先處理好，長時間不穿，可以捐贈放賣，之後開始收拾其他物件，例如書枱和書櫃，範圍便慢慢縮小，入箱後必定要註明物件，當自己房間收拾好，家人便可以一起處理飯廳和客廳，道理亦一樣，盡量將「多年不用」的物件處理好，不要入箱後寄往外地才決定，我敢肯定，現在決定不到，到時那堆「垃圾」仍然會留在身邊，廚房通常是媽媽重要地帶，當然話事權是一家之「煮」，不過其他成員亦可以協助幫助收拾，通常洗手間比較容易處理，所以可以放在最後。

其實移民收納也是一個回憶旅程和親子活動，在收拾途中你會發現很多有紀念價值的物品，小時候用過的：比賽獎狀獎盃、讀書成績表、兒時玩具，長大後的結婚請帖、回禮物品等，也是值得細味和懷念，但要謹記這些物品是否也需要一起處理，否則只是將垃圾從一間屋搬到另一間屋，到時不但需要提供額外空間，物件往後也只是繼續封塵。

很多移民公司也會和收納公司合作，令客戶能夠更加容易處理移民所帶來的問題和煩惱，到時在新的地方重整家園，便更加得心應手。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

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