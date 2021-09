影帝梁朝偉最近有份出演嘅漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映,為咗宣傳套戲,佢最近頻頻曝光,一向熱愛水上運動嘅佢,唔單止鍾意滑浪,仲鍾情駕駛小型帆船出海,今日(8日)社交網就曝光咗一段佢駕駛小型帆船出海嘅短片,戴住黑超、一身貼身運動衫打扮嘅佢,眼望前方,簡直型到裂!

翻查資料,偉仔玩小型帆船已經玩到出神入化,仲喺比賽中獲獎,佢喺2018年曾經出戰維港的春季帆船賽,其團隊喺參賽組別中勇奪亞軍殊榮,同年月底佢再遠赴歐洲參賽。偉仔早前接受鄭裕玲訪問時透露「唔使開工嘅生活時間表」,佢話每日都會抽時間進行水上運動,可想而知偉仔係幾咁鐘意海同大自然!