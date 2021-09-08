BLANCHE　5星級海上酒店

無論家居幾豪華，放假的日子總想入住酒店，享受不同的生活體驗。說到最令人嚮往的酒店，必定是近海，甚至於海中心興建的度假別墅，但相對於以下介紹的「酒店」，似乎又要被比下去，皆因它可於大海中移動，讓你每分鐘看到的景觀都不一樣！說的是由意大利著名遊艇品牌設計的概念遊艇「Blanche」，內部裝潢奢華，猶如一所海上五星級酒店，更成功入圍「The International Yacht & Aviation Awards 2021」。

設計界新貴主理

貴為全球第一遊艇生產國的意大利，有不少知名品牌，像主力建造巨型遊艇的Fincantieri，曾於2014年推出一艘船長達140米的海上巨無霸「Ocean Victory」，成為一時佳話。至於今次介紹的概念遊艇「Blanche」，船長70米，總噸位約1,535噸，是Fincantieri與遊艇設計界新貴Gabriele Teruzzi的聯乘之作，雖然沒有過百米的船身長度，但內部空間經過精心設計，消除了各種複雜結構和視覺障礙，給船主和乘客帶來開揚、舒適的出海體驗。

外觀如海上寶石

先由這艘遊艇的外觀說起，船身以白色為主調，又安裝了大量全景玻璃窗，在陽光照耀下，閃閃生光，猶如一枚海上寶石。遊艇分設5層甲板、7間客房，布置着重開揚度，利用全景玻璃窗把自然光引入室內，無論在客廳、用餐區，抑或主人套房，均可欣賞到海天一色的美景，後者更連接私人露台。內部裝修走時尚、奢華路線，當中又以用餐區的巨型水晶燈最吸睛。

設施應有盡有

設施方面，休閒區位於船尾，除了大型梳化、游泳池外，還有一個小瀑布，既是戲水設施，也有點綴效果。尖長的船頭則設有直升機停機坪和按摩浴室，另有一個面積達126平方米的康體區，當中可找到跑步機、按摩區、延伸日光浴區等設施。

性能方面，「Blanche」的發動機功率約為2 × 2,425kW，最高航速達17節，若以12節的速度前進，可航行5,000海里，足夠橫渡大西洋！

規格表

船長：70米

船寬：12米

吃水：3.3米

總噸位：約1,535噸

引擎：2 Diesel engines with fixed pitch propellers

最高航速：17節