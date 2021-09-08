粉絲凌晨3點霸位　Edan轉同魏浚笙玩Hehe引尖叫

當紅組合MIRROR成員、人氣王呂爵安（Edan）和小鮮肉魏浚笙（Jeffrey）因合作先後合作《膠戰》和最近拍攝新劇《i.SWIM》令友情升溫，今日（8日）更拍住上出席在尖沙嘴舉行的活動，2人於早上10時半到場，逗留65分鐘，便淨袋6位數，成為甚有「錢」途新組合。

Edan和Jeffrey以一深一淺西裝造型現身，吸引近千粉絲到場，有粉絲凌晨3點到來霸位，Edan和Jeffrey到步後，不停揮手，現場以Edan的「爵屎」（呂爵安粉絲䁥稱）佔大多數，粉絲不斷大叫「呂爵安，世界第一」「好大隻呀！」「唔好走，你好靚仔好有型，我愛你」等，甚至有人大叫除衫。

他們之後進入限定店內拍攝，期間人愈來愈多，大會工作人員增加高板，以分隔途人。之後2人接受品牌訪問，由於現場收音，Edan步出用手勢着粉絲安靜，粉絲都好乖立即靜下來，但不夠2分鐘，又再興奮大叫。完成拍攝後，Edan先步出做出合十手勢兼派心心感謝粉絲，此時Jeffrey走出來，從後雙手搭實Edan膊頭，一頭挨落Edan超闊肩膊，表現冧爆，HeHe味濃，全場大叫掀起高潮，並連續做了三次。不過相對Anson Lo和Edan的「田牧CP」，在Jeffrey作主動下，Edan明顯態度斯文和嚴肅，只輕輕搭一搭Jeffrey的手。之後Jeffrey影獨照時，不停晒Cute樣，做心心動作時，惹來粉絲興奮大叫，Jeffrey不禁被嚇窒，十分搞笑。最後2人未有受訪離開。