有着數要攞盡　餐飲優惠大放送

唔知係咪消費券真係帶起個市，柴米油鹽價格樣樣升，連餐廳食肆個常餐套餐都有微調，微微向上調，幸有，坊間仲有唔少食肆，推出餐飲優惠，好似折扣優惠、買一送一、送限量禮品等，正所謂有着數唔好錯過，供應嘅開心，食嘅又開懷，皆大歡喜。

20周年慶有折又送禮

以即叫即製意大利手工薄餅而馳名嘅PizzaExpress，今年踏入香港開業20周年，為慶祝周年誌慶，推出一系列羅馬餅底（Romana）、傳統（Classic）10吋及13吋餅底嘅新菜式之餘，於即日至10月，更會推出一連串以Romana及Classic餅底為題嘅優惠及獎賞，包括即日至10月8日堂食惠顧單點菜式，需包括一款Romana薄餅並滿HK$250即減HK$50，每枱最高可享HK$100優惠。於9月15日至10月15日期間惠顧Deliveroo戶戶送指定傳統10吋薄餅，可獲免費升級至13吋薄餅。此外，於10月11日起及10月18日起分別推出堂食單點菜式滿HK$500（需包括一款羅馬薄餅）可獲贈限量版環保蜂蠟保鮮布及堂食單點菜式滿HK$800（需包括一款羅馬薄餅），便可獲贈20周年珍藏版縮骨遮一把（全部數量有限，先到先得，送完即止）。餐廳亦由即日起推出全新菜單，包括熱熔芝士麵包球、法邊豆焗蘑菇、有營茄子沙律、牛肝菌西班牙腸薄餅、番茄新豬肉薄餅、牛肝菌羽衣甘藍螺絲粉等，有葷有素，滿足大眾口味，，名副其實又食又拎。

人氣台菜品牌限時優惠

作為近年被受年輕人歡迎嘅三星台菜食堂，由即日至9月30日重推限定食豪啲系列嘅花膠鮑魚麵（只限沙田及馬鞍山分店），而網上店亦推出大熱嘅麻辣鴨紅盒裝麵線買2送1限時優惠，以Ｑ彈鮮嫩鴨紅加入台南特產麵線，伴上品牌秘製嘅麻辣湯頭，刺激得來令人回味無窮。此外，於即日至9月12日，於品牌4間分店消費滿HK$500，只需登記成為會員即可獲得HK$100網店消費券；於網店購物滿HK$300，更可享有免費送貨服務呢！

酒店自助餐會員買二送一

想食得抵又有Classy，千禧新世界香港酒店Cafe East於9月1日至11月30日推出嘅「味遊地中海」自助晚餐或許是大家杯茶，以一系列色彩繽紛嘅歐陸式美饌，讓大家品味一下地中海異國風情。即日起至9月30日期間，食客即場申請成為「嘗薈」會員，即享自助餐「買二送一」優惠。