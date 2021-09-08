美式真無線　主動降噪高CP

真無線耳機技術踏入成熟，開始進入百家爭鳴階段，品牌要突圍而出，除咗要有靚聲及降噪技術，性價比都好重要。

美國音響品牌SOUL新推出的EMOTION PRO就有齊以上優點，內置複合式主動降噪功能 (Hybrid Active Noise Cancelling)及6個話筒，有效消除背景噪音的同時，還能確保對話清晰。另一方面，它的驅動單元達到10mm之大，並支援AAC高解析度音頻解碼，帶來清晰的中高音域及深沉低音，用戶更可透過專用App自定音頻模式、創建自己的聲音設置或開關主動降噪音頻與通透模式。此耳機配合充電盒的使用時間長達36小時，算是十分長氣，較為可惜是不支援快充，心急人士未必Like。售價方面，$1,000有找CP值頗高，並提供黑、藍及奶茶杏3色。

除了入耳式耳機，SOUL同期還推出耳罩式EMOTION MAX，同樣支援主動降噪功能，只需輕觸機身便可在「正常」、「主動降噪」和「音頻通透模式」之間自由切換。借助藍牙多點連接技術，耳機可同時接駁兩部裝置，並提供長達38小時的音樂播放時間。考慮到耳罩式耳機較為焗耳，它的耳墊特別採用蛋白複合皮革製成，觸感柔軟且透氣舒適，更可隨時更換，令外形更多變。