黑仔王！苟芸慧開工被道具鏡所傷

藝人苟芸慧久休多時，日前「復出」為代言的地產按揭公司拍攝新一輯廣告，以不同造型上陣的她狀態大勇，拍攝時更跟工作人員有講有笑，表現親切。已連續第3年擔任代言人的她，於廣告中扮演「藝人」角色，她謂：「好開心可以做番自己，今次有2個造型，一個斯文、一個華麗，現場睇到好多靚衫靚鞋，好似去咗Shopping咁，睇見都開心。」

其實今次廣告拍攝原本是苟芸慧強制隔離緊接開工，但因她在隔離期間意外撞傷頭，令廣告延期開工，對此她謂：「今次廣告拍攝本來係隔離後首個工作，無奈之前我發生咗意外，整傷自己，好彩廣告客戶同拍攝團隊好好，願意等我1個月，令我可以好好康復再投入工作。」

問到她的康復情況，她表示已好得七七八八，化妝後絕對可以掩蓋傷口疤痕，沒有影響上鏡，但她透露近排頻頻發生意外，令她都份外小心，她謂：「呢排真係好精彩，先喺隔離期間撞傷、隔離完又發生意外，就連今日拍廣告都有，拍攝時塊道具鏡突然跌咗落嚟，好彩只係撞親少少。」

講到廣告主題地產按揭，向來對投資甚有心得的苟芸慧，又可有投資物業的大計？她說：「喺加拿大都有投資，嚟緊都有機會喺香港長住，所以都打算喺香港買樓投資，不過要搜集多啲意見先。」