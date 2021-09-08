港姐高手如雲！莫韻諰係排球精英　關楓馨鑽研素食甜品

無綫《2021香港小姐競選》將於周日（12日）隆重舉行，今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，經過重重挑戰後，12位佳麗已準備就緒，當晚會全力赴爭奪后冠寶座。

而今屆候選佳麗當中，暗藏不少「高手」，當中莫韻諰（Vincy）自小已是排球精英，說到廚藝方面，10號楊培琳（Penny）對炮製包類、小食樣樣皆能，而關楓馨（Fabienne）醉心鑽研無蛋奶素食甜品，為過敏及素食者帶來更美味健康的選擇。

天性好動的Vincy，6歲開始學高爾夫球，小學時更是沙灘排球校隊代表；之後她去了加拿大升讀大學，但仍有繼續打波，並曾參與不少國際性賽事，Vincy指打排球除可鍛煉敏捷身手外，亦有助其練好英語：「嗰陣每日放學都去練波，同時練英文，兼學識點樣同團隊相處，亦建立到自信。」而她身形線條健康結實，體脂率原來低至16%，足證她無論運動及飲食均相當勤力自律。

「入得廚房」的Penny，由於小時候經常幫家人整饅頭，以及包肉包等中國傳統小食，所以練得一雙巧手，長大後亦偶爾抽空煮家常菜大展廚藝。至於Fabienne茹素經驗長達5年，眼見現今香港茹素者甜品素食選擇依然未見普及，故特意鑽研無蛋奶素食甜品，並開設網店為需要者提供選擇：「依家香港雖然多咗素食餐廳，但素食甜品嘅選擇仲係好缺乏，好多人會覺得好難食，我想幫冇蛋奶素食甜品改變呢種固有印象。」