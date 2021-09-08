丁子高呷余文樂醋！楊千嬅爆首約會被批評3粒鐘

歌手楊千嬅與老公丁子高結婚12年依然非常恩愛，近日佢亮相內地節目《脫口秀大會》講棟篤笑，表面上暗寸老公，實則曲線放閃晒恩愛。其中佢提到當年拍《志明與春嬌》與余文樂嘅情侶檔大受歡迎，大爆丁子高卻因此呷醋，笑指：「我老公就說這部電影，其實是用恐怖片的心態去看，很明顯他吃醋了，然後他就問我，你還會拍志明與春嬌嗎？我說不會呢，你不要吃醋，但是，我會拍春嬌與志明。」

之後，佢又重提早前夫妻檔亮相真人騷《做家務的男人》第3季時經常鬥嘴，被網民形容為「夫妻最完美的相處狀態」，但佢就笑言：「我們只不過是找到了對的人，我們是真的互懟（互窒）的那個懟。」又指由第一次約會開始，丁子高講嘢已經非常率直，多次直接批評佢，更批評足3小時，佢就用自己嘅歌曲《處處吻》嘅歌詞回應指：「我從來沒有遇過那麼特別的一個人，當時我就很想去親他，因為我『一吻便殺一個人』。」

雖然不斷嘲笑老公，但佢仍不忘感激對方：「我們就是這樣吵吵鬧鬧走過了10幾年的婚姻，婚姻真的是一條很長的路，找到對的人是很關鍵。甚麼是對的人？其實是可以跟你說真話，會吃醋，包容你的缺點，讓你做更好的自己。」