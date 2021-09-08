天木純　晒X光無碼I奶

人氣高企兼一線寫真女優嘅天木純，憑住驚人I Cup爆乳，加上細細粒嬌小身形，因而有「巨乳蘿莉」嘅封號。但人紅是非多，一直遭受「打假波」質疑，早前佢就趁健康檢查，公開X光照片，證明畀大家睇佢係真材實料。

曲線證天然巨乳

今年25歲嘅天木純，2013年以偶像團體「假面女子」成員出道，人氣爆棚，後來轉戰寫真界發展，憑住37I爆乳及童顏，成為寫真界嘅童顏巨乳掌門人。

早前佢感染新冠肺炎，休息咗一個月後，喺社交網宣布已經痊愈，同時貼出多張肺部X光片，包括正面同側面，並表示身體檢查一切正常，而且比兩年前更健康。不過有心水清嘅日本網民就話，純妹晒出X光片嘅目的，其實係曲線證明自己對I Cup爆乳係真材實料，皆因自2012年12月投身寫真界後，一直都有唔少人懷疑佢係後天加工，雖然佢澄清過好多次，甚至華原朋美親手驗證過係天然巨乳，但係仍然遭受「打假波」質疑。而從X光片中，可以睇到天木純嘅I奶係純天然，冇任何填充物，佢亦解釋右胸部分有黑影係胃泡嚟，叫大家唔使擔心，亦有唔少網民睇完X光片後，都話純妹絕對係真材實料！

父親遺物藏經典AV

為逝去親人整理遺物，卻意外發現對方嘅私密收藏！呢位叫「白樺香澄」嘅女網民因父親早前過身，便為獨居父親整理遺物，卻喺書房內發現暗格，裏面竟藏有被喻為元祖癡女系女優豐丸嘅AV作品，由h.m.p喺1985年5月推出嘅《吸淫力》，仲要係LD版本嚟添！此外，仲有一本收錄咗藤明花音、真咲亂、速水舞等8位AV女優嘅全裸寫真集《巨乳8人色物語》，以及喺1987年1月推出嘅AV《Tits之逆襲》，全部都係經典作品。

不過，除咗呢啲香艷收藏外，其實仲有卡式遊戲盒帶、名錶、古老錄影機等。而女網民就將父親嘅私密收藏拍低並放上網，吸引唔少網民紛紛留言，其中有人話「呢啲都係我老爸嘅收藏之一」、「細個時見過老爸半夜起身睇呢啲作品」等，唔知大家又點睇呢？

英男愛玩情趣玩具

男士們有冇使用情趣玩具嘅習慣呢？英國有情趣玩具生產商早前經調查後發現，喺抗疫期間當地嘅男士使用情趣玩具嘅比率爆升，高達41%呀！呢項由英國情趣玩具品牌LELO進行嘅調查，仲發現喺呢批男士當中，有16%每日至少使用一次情趣玩具添。至於邊款情趣玩具最受歡迎呢？原來係公雞環及簡單嘅自娛套，理由相當簡單，就係因為價錢夠平同使用方便，而且最啱新手玩。

此外，當中有36%嘅男士認為，雖然喺冇情趣玩具下都能獲得高潮，但係使用情趣玩具嘅話，就更易獲得高潮。而LELO嘅兩性關係專家Kate Moyle認為，以往情趣玩具主要針對女性而設計，而隨住情況改變，將會喺男性情趣玩具上會更大力研發。