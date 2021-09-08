趙薇風波︱藝人醜聞連環爆　專家倡議：恢復表演證

內地多名藝人近日作品無預警被下架，當中最令人關注定必是一線女星趙薇，至今她行蹤成謎，其代表作《還珠格格》中飾演的「小燕子」甚至被除名。然而內地連環爆出代孕棄嬰、渣男劈腿、逃稅或陰陽合約等醜聞，實在令人慘不忍睹。

從鄭爽代孕事件，到吳亦凡涉強姦案、再到趙薇被消失風波，網上也開始瘋傳到底下一個會被肅清。有內地傳媒指，在內地廣播電視總局頒布的《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》中，要求「嚴格執行主持人持證上崗」，對此有專家認為只要是演藝人員都應該有證件才能表演，更提出「凡是沒有註冊登記的，規定各類平台都不予錄用」，並表示過去就有這種制度，演員上台就是要表演證，後來標準放寬才改了規定，因此建議恢復該制度，才能改善現況。

許多網民也紛紛附和，表示：「支持！不然阿貓阿狗都能當演員了」、「演藝人員還是先把證拿着再說演戲的事吧」、「挺好的，不然現在門檻愈來愈低了！」但一些人則持不同看法：「非要一棒子打死嗎？有證的孩子沒德的還是沒德，沒證但有實力的也是不少人，不能一概而論」、「有證未必有德，有文化未必有品」。

趙薇黃曉明首度合作電視劇撻Q？

此外，趙薇如今「落難」，有指她主演的劇集《玫瑰之戰》也因而擱置。《玫》劇於7月開機，由趙薇、黃曉明主演，兩位多年老友首度合作電視劇，但昨日（7日），有網友爆料，內地女星袁泉將頂替趙薇出演《玫》劇。