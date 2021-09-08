張寶兒同袁偉豪投資獨立　黃庭鋒51萬獎金做首期趕上車

無綫上位小生黃庭鋒最近為首部擔正做「男一」的新劇《OPM》，到學校演講廳拍攝一場演講戲，湯洛雯、歐陽偉豪與魯振順等坐在台下做聽眾，庭鋒講到七情上面，情緒激昂大嗌：「你哋信我啦！」

他透露有2場演講戲，首場更要全英語，當中有不少專業用詞，十分難記，慶幸早前擔任港姐準決賽司儀，練大膽量。他自認不懂投資，2018年奪得的台慶大獎51萬獎金，全數存在銀行，近日在媽咪催促下用作首期，購入天水圍新樓盤：「筆錢原本畀屋企人去旅行用，因為疫情一路儲埋。（圓上車夢？）其實冇諗過，成日覺得有錢有安全感，都係呢兩星期內決定。」

姚宏遠露股挑戰尺度

同場的姚宏遠飾演健身教練，經常與庭鋒鬥騷肌，當中一場沖涼戲更要露股：「咁耐以嚟最大尺度，淨係我露，我同佢乜都見過晒，肉帛相見，哈哈！我同佢係波友，合作就係第一次。」又指角色戲劇效果搞笑，經常撩人。

至於張寶兒則飾演財經記者，本身都有買股票，但甚少教人買：「呢啲好個人，我連老公（袁偉豪）啲錢都唔敢幫佢投資，蝕咗好對唔住人哋，風險自己孭就好，用人哋錢唔敢。（佢唔投資？）佢好少買股票，佢買樓。」並透露夫婦分開投資，家庭財政方面就分工合作：「屋企方面佢支出多啲，佢其實一直養緊我！」