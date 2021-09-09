【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初三庚申木閉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：裁衣、立約、作灶

忌：安床、鑽孔、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、5、8、9

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

運勢不過不失，生活上沒有驚喜也沒有麻煩。

金牛座

身處逆境要懂得變通，把目標調低有助減壓。

雙子座

心情糟糕易發火，提防因瑣事跟人起爆衝突。

巨蟹座

找對了事業發展方向，堅持下去可笑到最後！

獅子座

一子錯滿盤皆落索，做任何決定前必須三思。

處女座

話頭醒尾，自覺性強，能一一擺平各種問題。

天秤座

易跟關係不錯的人發生金錢糾紛，後患無窮。

天蠍座

抓緊時間處理好分內事，不要再多管閒事了。

人馬座

敞開心扉，跟另一半交心，感情關係更牢固。

山羊座

談及金錢話題要小心，口不擇言將惹禍上身。

水瓶座

做事要有交帶，自把自為的作風易犯眾憎。

雙魚座

致力為身邊人帶來快樂，可為你帶來好心情。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）兔 財運旺

（跌）虎 多阻滯

鼠

處理財務要提高警覺，提防因大意吃虧。

牛

過得自己過得人，避免給同事帶來麻煩。

虎

是日沖煞，工作運欠佳，下午情況更壞。

兔

財運亨通，投資易獲利，不妨主動出擊。

龍

工作受負面情緒拖累，卸膊偷懶有麻煩。

蛇

適宜靜觀其變，或會出現意想不到的事。

馬

聯誼會友的好時機，可為你帶來好心情。

羊

正財運不錯，荷包有進帳，但不能貪心。

猴

運氣平穩，正午過後，工作會更加順暢。

雞

事業運上升，只要謹言慎行，收獲更多。

狗

一切不快的事都會過去，切勿耿耿於懷。

豬

運氣好，向公司爭取較佳待遇有望成功。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

人的本來面目都是一樣的

我們與這世界萬事萬物的溝通方式，無非是依靠我們的眼、耳、鼻、舌、身、意在起的作用，佛家稱為六識。

如果有一刻，我們的眼、耳、鼻、舌、身、意停止運作，這個當下的我們都會是一樣的，毫無分別。而人與人之間的分別，都是眼、耳、鼻、舌、身、意在作怪而已。

舉例，以我自己的眼光來看待這世界，和以你的眼光來看待這世界，同樣的世界，但在你我之間看來，相信是不一樣的世界。你我都有舌頭，同樣可以品嘗食物的味道，但是同樣的味道，可能你會接受不了，我卻可能相當喜歡。我們都被六識所控制，成為了六識的奴隸。人類還爲了滿足六識，不惜付出任何代價。

其實我們的「心」和「道」本來是一樣的，但是有人感受到，有人感受不到。所以佛家講人人都是佛，人本來就是佛；如果人人都堅信自己都是佛、都是神的話，人與人就沒有分別了。不過事實是少數人感受到，多數人不相信，而人跟人的之間的分別、矛盾也就產生出來了。這些分別和矛盾不一定是壞事，因為有了這些分別和矛盾，世界才有無限可能，才會樂趣無窮。