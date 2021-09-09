3年賺14億人仔得個殼！楊冪周身毛病自爆有口臭

內地頂流女星楊冪被爆喺2017至2020年間賺達14.296億人民幣（17.2億港元），收入豐厚到令窮人開始懷疑人生，不過喺佢成為人生勝利組背後，大家又知道佢付出幾多呢？屢傳受禿頭困擾嘅佢，最近喺一個訪問中，就自爆「糖衣外殼」內，其實捱到周身病痛。

佢講到因為工作而疏略咗健康管理，結果日做夜做，長時游走唔同嘅劇組，試過慘到3日只瞓咗10個小時，最終鐵人都生銹，因為體免疫力直線下降，搞到患上濕疹，皮膚又痕又乾，真係苦不堪言，所以佢決定咗要開始學習好好愛錫自己，放慢工作上嘅腳步，唔好令自己太大壓力，定時上床瞓覺，仲要熄埋電話，畀自己有優質睡眠，唔怪得之，之前唔再影到趕趕拍戲，而係頻頻孖閨蜜行街、去咖啡室勁歎。

楊冪自認有濕疹外，早年佢喺台灣女星小S（徐熙娣）主持嘅節目度，更曾經公開自爆有口臭問題。事緣小S問佢到底有咩缺點？佢就好直接話：「口臭！」嚇到小S「O晒嘴」，之後佢再解釋：「意思就是我說話比較直，說話比較直接。」佢就係憑呢句「我口臭」完美KO咗出名「毒舌」嘅小S，原來楊冪唔只有美腿，仲有張利嘴。