東方日報C1：華納一哥被輕視　林峯新歌淪「炮灰」

林峯今年強勢回歸樂壇做「華納一哥」，但不獲電台及電視台支持，首支派台歌曲就成為「炮灰」，未能躋身各大歌曲流行榜的十大位置，成績遜於一班樂壇新人，引起網友、粉絲熱議，替他感到不值， 覺得他遭5台「輕視」。

演而優則唱的林峯今年7月重投樂壇，相隔5年以「華納一哥」身份推出非電視、電影的個人單曲《唱情歌的人》，令行內及「峯迷」們大表期待。而在歌壇重新出發的他，在唱片公司的力捧下，亦作出突破性的新嘗試，除棄用令他獲獎無數的「御用作曲人」鄧智偉，換上首度合作的唱作新人王林家謙為他度身訂造新歌外，連MV都只聞其聲不見其影，只以一對素人擔任男女主角，不過歌曲受歡迎程度不減，甫在網上平台上架，收看次數每日急升，最高近25萬次，成績不俗，而網民的留言一致正評，指他是「被無綫耽誤了的偶像派」，又讚「被林峯嘅新歌感動」、「等咗你新歌好耐啦，歡迎返嚟」、「期待你開演唱會」、「佢係行內少見嘅全能藝人」及「希望呢首歌可以為你帶嚟第一首5台冠軍」。

未能親身宣傳累事

可惜歌迷期望愈高卻失望愈大，《唱》在5 台的歌曲流行榜中竟然十大不入，令行內人及歌迷大跌眼鏡，戥林峯不值。而同期推出新歌的實力派如謝安琪的《離不開》、方皓玟的《你好嗎》及林一峰的《再見一次就一次》均派台，其中今年宣布成立個人工作室的謝安琪，她的《離不開》也成為3台冠軍歌，明顯「人在，人情在」，加上還有樂壇新人張蔓姿的《深夜浪漫》、陳蕾的《我想和你好好的》、黃妍的《輕盈》等「夾擊」，結果有現身電台、電視台的歌手均輪流上榜。

有傳林峯的《唱》叫好不叫座，絕非因唱片公司宣傳策略出問題，皆因薛凱琪於2年前重投華納唱片公司懷抱時，翌年推出新歌《南昌街王子》，也先後登上流行榜冠軍位置，亦與他的實力唱功無關，有指其致命傷之一是未能親身到各大電台、電視台宣傳有關，而事實上他的工作未停過，要經常返內地開工，加上在疫情期間，來往中港須接受隔離實在相當費時，所以他只能靠網上和歌迷互動，除在自己官方網宣傳新歌外，只舉行過唯一一次線上音樂會，因此林峯推出歌曲遇挫，純屬天時、地利、人和不合時。對於歌曲於音樂流行榜「被失蹤」，唱片公司未有回應。

此外，林峯日前跟老婆張馨月現身廈門拍拖，但兩人帶埋愛女同行，林峯一時幫手推BB 車，一時又拖實阿女手仔，當正是前世情人，本來一家3口勁溫馨，卻被口臭網友詛咒愛女，即時辣㷫張馨月，公開轉發對方留言更反擊問：「一個小姑娘嘴巴這麼惡毒，夜裏你就連發多條詛咒小孩子，你還是人？」不少網友開聲撐她。

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