捧阿仔場　姜大偉大讚姜卓文做得好：我自己都恐懼

藝人姜大偉之子姜卓文（細John）、林宣妤（Serene）與蘇子情（Gabriella）主演的舞台劇《香港生死書》於文化中心公演，昨晚舉行的第3場，細John父母姜大偉（John哥）及李琳琳都有現身捧場。欣賞完囝囝的演出，John哥都忍不住讚個仔：「好難得！做戲、唱歌、跳舞，同舞台劇完全唔同，當中以舞台劇係最難，因為無得NG，我覺得佢都做得幾好！」

23歲就成為影帝的John哥，原來對舞台劇有一定的恐懼感，他謂：「我都做過3、4次舞台劇，自己都有恐懼，每次做完都會大病一場，因為壓力太大，所以我估唔到佢（細John）承受到，始終舞台劇好考人，佢做得OK啦，等佢慢慢去感受當中的樂趣。」問他給細John多少分時，John哥笑言：「合格以上啦，好難畀100分！」而細John亦謂：「同我讀書成績差唔多，都係合格以上！」而李琳琳亦見證兒子的轉變：「睇到佢喺屋企好用心，每日熟讀自己的對白，以前佢做嘢無咁肉緊，今次真係好努力，希望會有更好的成績。」細John和應媽咪：「我做嘢一向都咁肉緊㗎！」