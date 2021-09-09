藝術嘅嘢！由老香港走到奇幻世界

雖說藝術嘅嘢，大家識條鐵咩？其實平常心看，藝術既可以懷舊，亦可以創新，既寫實又可以天馬行空，但不管是怎樣的創作，背後都有創作者的故事及心思。不同的期間限定展覽，不妨與親友一起走進藝術世界，探尋當中的小故事，藝術不是文青的專利啊！

【回憶中的老香港】

社會急速發展，舊日很多事物都只留下了回憶。近年，懷舊的冰室愈開愈多，反而成為了新潮流，不過冰室雖然再開，但很多事物都難以重現，但要是能以另一種方法回歸到大家眼前呢？

由即日至9月21日，微型藝術家安泰 On Tai（原名戴佑安）於灣仔大有廣場舉行「微行動 - 安泰的微型藝術展」，以微型藝術把老香港的細膩情懷與獨有文化代代相傳，如60年代的七層公屋、70 年代的戲院、回憶中的揮春檔、大電視、大排檔及掛曆、反映當時社會實況的籠人、港佬與木梯階，以及蘊藏客家本土文化的鹽田梓等。另外，安泰亦希望藉今次展覽，令大家了解以微型藝術為主題的義務探訪計劃「微行動 Mini Movements」，幫助有需要的人士走出固有框框，走進藝術世界。

【番茄醬的奇幻世界】

凡事都有兩面，同一件物品對，不同的人來說都有所不同感受。本地藝術家Kazy Chan以番茄醬作為橋樑，透過不同媒介，對參觀者訴說故事。由即日至9月26日，「海港城・美術館」展出Kazy Chan首個多媒介個人展覽《番茄醬 Ketchup》，場內展出超過14組全新創作的陶瓷雕塑與亞克力繪畫，並邀請台灣故事詩人煮雪的人，以及本地獨立音樂人Cehryl為其配上詩句及樂曲導賞，構成視與聽的雙重享受。

現場還有一系列全新創作的水彩及亞克力畫作、首次設計及製作1.8米高之西洋鏡藝術裝置「流動番茄醬」，以及展覽主題限量版精品。