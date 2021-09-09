黃宗澤為氹Fans玩歇後語　網友錯Fo話佢太密實

最近忙緊同視后蔡思貝趕拍新劇《廉政狙擊》嘅藝人黃宗澤（Bosco），就算開工幾咁忙，都唔會冷落佢班粉絲。疑似着住戲服嘅佢，趁有少少時間就同粉絲玩「歇後語大挑戰」，嗰幾條問題唔算難，不過一向精靈嘅佢，竟然畀隻「了哥」考起，佢唔識答嗰個表情真係好Cutie囉。

一開始，一臉自信嘅佢，就被問「風吹雞蛋殼」下一句係，佢諗都唔諗就答：「財散人安樂」答中咗時，佢個樣咁好鬼得戚，再被問：「黃皮樹了哥…」，佢即失威被考起，先「唔」一聲，再亂答：「食橙無鼻哥」，以為押韻就可以過骨，真係寫個服字畀佢。衰咗一條唔緊要，再問到比較難啲嘅「潮洲佬拉二胡」，佢好醒咁仲用潮州話答「（格嘰顧格嘰）自己顧自己」，至於「神仙放屁」，佢即答「非同凡響」，到「閻羅王探病」，佢都答中埋係「問你死未」。

啲粉絲就留言話「黃皮樹了哥」歇後語係「唔識唔食」呀，不過Bosco其實答中幾多條問題都唔重要，原來啲粉絲最關心佢點解着到咁密實，有人留言寫：「黃皮樹了哥，宗澤穿得多」，唔怪得知啲藝人咁勤力操身，要滿意粉絲，無論男女都要除衫騷Body。