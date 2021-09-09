洋葱減肥法︱張栢芝極速收身　梁漢文一星期「縮水」

洋葱被譽為「菜中皇后」，含有豐富維他命C，可以製造膠原蛋白、收復組織同吸收鐵質，都相當重要，並且可以提升免疫力，還能促進血液循環，加上熱量低，可抑制脂肪生成，當中嘅膳食纖維能促進腸道蠕動，有助排出體內脂肪，絕對係減肥者嘅恩物，有唔少藝人試過利用洋葱嚟收身，效果仲好唔錯添！

產後火速收身

藝人張栢芝身為3子之母，但係佢每次生完B都可以收快收身成功，回復昔日Fit爆身形，原來佢嘅秘訣就係靠食洋葱！佢話喺生完第3胎之後，自己嘅午餐只係食1隻水煮蛋，但係太肚餓嘅話，佢會生食洋葱當零食，咁就唔怕餓親啦！而佢仲會自製輕食午餐，只需要簡單4個步驟，生洋葱、水煮蛋、吞拿魚、番茄造成沙律，既可以食飽又唔重脂肪含量，而佢晚餐除咗有補身雞湯之外，仲會加埋生洋葱喺雞湯中作為晚餐。不過網民就話如果要咁樣減肥寧願繼續肥落去，而有營養師就話咁樣食法，營養價值太差，一般人根本堅持唔到，所以唔建議大家咁樣減肥。

自製洋葱雜菜湯

而最近忙於喺內地開工嘅梁漢文，喺疫情食肥咗10磅，佢為咗準備開騷，要喺短時間內減磅收身，佢之前喺網上頻道晒咗條減肥實測片，連續7日淨係食洋葱雜菜湯，結果成功咗6磅，成個人即刻「縮水」細咗個碼添！佢分享個洋葱雜菜湯所需材料，係用9個普通大小的洋葱，4到6個番茄、1個大椰菜、3個青椒，及1棵芹菜，配料係適量鹽、胡椒及芫荽，先將所有菜切小塊，加上大半煲水，大火煮15分鐘，再用慢火煮約45至60分鐘，至雜菜軟熟為止，而食用方法則為任何時間，只要肚餓就可以進食，加上前6日完全唔可以食澱粉嘅食物！不過佢都話咁樣減肥係唔健康嘅，最好視乎身體狀況，唔好亂試呀！

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