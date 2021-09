4年前訪問片被翻出　《尚氣》劉思慕言論被指辱華

漫威史上首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),近日在全球熱映中,截至今日上映1周全球累積票房已衝破1.5億美元(約11.7億港元)。而飾演男主角「尚氣」的加拿大籍華裔男星劉思慕(Simu Liu)近日被內地網站翻出一條4年前的訪問,而訪問內容被網民批評有辱華之嫌!

當時他是為了慶祝加拿大建國150周年而受訪,在訪問中Simu說:「在我很小的時候,我父母會給我講,他們在共產主義中國的統治下長大的故事,說是有很多人死於飢餓,他們生存於第三世界,然後他們會覺得加拿大是一個,他們可以自由自在的生活,還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方。」Simu於中國哈爾濱出世,5歲時隨父母移民加拿大。片段曝光後,即引來大批內地網民批評,其中有網民批評他自認加拿大為何還要演中國人?亦有網民指今次中國電影局不准予《尚》在中國上映,是鬆了一口氣。

查實《尚氣》自從宣布開拍之後,已被內地網民批評片中梁朝偉原本飾演的角色「滿大人」有辱華元素,雖然後來角色改名為「文武」,漫威方面亦三番四次強調兩個角色是冇關係,但影片仍然未有排期在中國上映。而今年5月美國電影雜誌《綜藝》(Variety)亦有報道指《尚》和《永恆族》(The Eternals)兩部今年上映的漫威電影,好大機會無法在中國上映。而在中央電視第6台播映的電影節目中介紹MCU(漫威電影宇宙)第4階段電影於北美上映的日期表時,卻偏偏冇提及《尚》和《永》兩片。因而懷疑內地已封殺兩片。