4年前訪問片被翻出　《尚氣》劉思慕言論被指辱華

漫威史上首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），近日在全球熱映中，截至今日上映1周全球累積票房已衝破1.5億美元（約11.7億港元）。而飾演男主角「尚氣」的加拿大籍華裔男星劉思慕（Simu Liu）近日被內地網站翻出一條4年前的訪問，而訪問內容被網民批評有辱華之嫌！

當時他是為了慶祝加拿大建國150周年而受訪，在訪問中Simu說：「在我很小的時候，我父母會給我講，他們在共產主義中國的統治下長大的故事，說是有很多人死於飢餓，他們生存於第三世界，然後他們會覺得加拿大是一個，他們可以自由自在的生活，還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方。」Simu於中國哈爾濱出世，5歲時隨父母移民加拿大。片段曝光後，即引來大批內地網民批評，其中有網民批評他自認加拿大為何還要演中國人？亦有網民指今次中國電影局不准予《尚》在中國上映，是鬆了一口氣。

查實《尚氣》自從宣布開拍之後，已被內地網民批評片中梁朝偉原本飾演的角色「滿大人」有辱華元素，雖然後來角色改名為「文武」，漫威方面亦三番四次強調兩個角色是冇關係，但影片仍然未有排期在中國上映。而今年5月美國電影雜誌《綜藝》（Variety）亦有報道指《尚》和《永恆族》（The Eternals）兩部今年上映的漫威電影，好大機會無法在中國上映。而在中央電視第6台播映的電影節目中介紹MCU（漫威電影宇宙）第4階段電影於北美上映的日期表時，卻偏偏冇提及《尚》和《永》兩片。因而懷疑內地已封殺兩片。