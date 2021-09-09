被捕後首曝光？疑似吳亦凡鎖腳鐐　醫院睇性病

內地男星吳亦凡8月因涉嫌強姦罪被警方正式拘捕後，各種傳聞滿天飛，包括咬舌自盡、出現幻聽、遭毆打，但一切都未有證實。但今日（9日）網上傳一段疑似吳亦凡男子到醫院睇病，有2名警員負責還押他，而該男子就身穿白色褲、灰橙上衣、頭套包到實，並鎖上電子腳鐐，而右上方有壁布板寫上「皮膚科」。

雖然拍不到男子正面，但網民憑他的身形、姿態、肩膊都覺得是吳亦凡，有人更製作對比圖，比較他以前被拍下的背影、走路方式及穿鞋習慣，認定就是吳亦凡。該醫院亦被指是位於北京朝陽區的北京地壇醫院，即是吳亦凡正還押的看守所分區（朝陽區），如果真的是吳亦凡，今次是他被捕後首次現身曝光！

而該醫院被指感染病科與皮膚性病科為主要科目，主診醫生在皮膚病、皮膚美容、性傳播疾病和愛滋病的臨床及臨床免疫研究工作中有豐富的經驗。有網民留言：「哎，曾經萬眾矚目的頂流……這是何必呢…」、「前粉絲來了，粉絲都知道他穿鞋不好好穿愛踩着後面拖拉着，這身高這肩膀確實是他」、「皮膚科？看性病啊」、「牆上寫着皮膚科，人裹得這麼嚴實，旁邊倆人還戴着手套…嘖嘖嘖」，不過都有人覺得單憑一條片不能確認是吳亦凡。