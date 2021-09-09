Audi Grandsphere概念車　預示末來豪華旗艦

不久前Audi才發表Sphere概念家族的第一位成員Skysphere Concept，轉個頭第二位成員Grandsphere Concept也趁德國慕尼黑IAA車展舉行之際和大家見面。並預告Sphere系列第三款概念車Urbansphere將在2022年發表。

擁有達5,350mm的車長及長達3,190mm的軸距的Grandsphere Concept，採用PPE高級載電單元技術平台，即由電池驅動的電動駕駛系統，兩軸之間配備設的能儲存120kWh電能的電池模組，與分別安裝在前及後軸的兩個電馬達及quattro恒久式四輪驅動系統，可輸出高達530kW的功率輸出(即相等於約710hp)及960Nm最大扭力，及擁有達750km的最長續航力。

車廂空間一如車名般豪華和大，樹立未來豪華旗艦的新標準。除了頭冚和尾冚，向天的部分由兩塊特大玻璃組成，兩邊側窗尤其是上半部，更採用獨特的設計，合力營造為十足的開揚感。對開式車門及不設B柱設計，當車門打開整個車廂空間一覧無遺，上落車亦見輕鬆。車載Level 4自動駕駛技術，當處於自動駕駛模式時，儀錶板、軚盤及腳踏等設備會自動藏起來，令車廂變得格外寬敞及開揚。同時把純粹的交通工具轉變為注重享受和體驗的載具。

2+2座椅布局，若在傳統豪華房車上，最舒適的位置，亦即「老闆位」通常都設定在後座，但在Grandsphere「老闆位」設在前座。前排兩獨立座椅可後移，騰出恍如頭等機艙般的舒適闊落空間。座椅靠背除了提供符合人體工程學設計的駕駛坐姿外，除可調校至分別作40度和60度傾斜，頭枕則可前傾15度，以提供舒適的躺臥/休息坐姿。兩前座之間還設有冷藏櫃，可放置兩個酒杯及一瓶飲料，盡顯頭等感覺。