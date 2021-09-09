Chantel大熱姿態贏「聲夢小姐」　網民撐夠秤選港姐

今個星期日（12號）就係「香港小姐競選決賽」，到時新一屆港姐冠亞季軍就會誕生，除咗有靚女睇外，仲有靚歌聽，因為炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）一班《聲夢》學員都會嚟做表演嘉賓，喺咁多位學員眼中，邊位係「聲夢之最靚女」，經一輪投票後，有「國民初戀」之稱嘅Chantel就以超大熱姿態、壓倒性成為民選嘅「聲夢小姐」，真係恭喜晒。

呢班投Chantel神聖一票嘅學員有孫漢霖（Steven）、何晉樂（Rock）、林沚羿（Venus），林君蓮（Kaitlyn）、黃奕斌（Hugo）、潘靜文（Sherman），都有咁多人支持，個結果都算幾有代表性。其中Venus就力推Chantel話：「真係天生嘅靚女，就算素顏個樣，即係我朝早可能7點鐘、6點鐘Call Time，我見到佢冇乜化妝，瞓都未瞓醒個樣，都係好靚好Keep到。」Sherman就讚：「我覺得佢好似每個角度，每一個髮型都好好睇，佢着咩樣都Carry到，咩髮型都好靚。」何晉樂就讚Chantel個嘴：「因為佢個唇厚。」Steven覺得Chantel：「係一『隻』好有特點嘅靚女。」

得到咁多學員投選，Chantel現身致謝詞，被人讚到上天，當然會有啲好怕醜，不過就開心到笑出腰果眼咁話：「多謝。」網民話既然Chantel咁好人鍾意，不如18歲時再挑戰自己參加選港姐啦！