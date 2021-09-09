奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲宣布懷孕

現年31歲的奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）透過發言人宣布為老公Cooke Maroney懷孕。

今次將是珍妮花與老公的首胎，他們於2018年拍拖，翌年10月舉行低調婚禮。查實今年6月珍妮花於美國新奧爾良拍攝新片《Red, White and Water》期間被影到與老公參觀藝術博物館，而她被傳媒影到腹部明顯凸起，因而被盛傳有喜。而今年7月她罕有出席巴黎時裝周舉行的時裝騷，當時她仍穿高跟鞋現身，並用皮帶束腰企圖遮肚。而珍妮花首度懷孕的消息傳出後，有不少粉絲都在社交網留言送上祝福，不過亦有男粉絲表示女神成為人母而感心碎笑指還未接受到事實。

而今日Netflix亦公開她主演的新片《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）的新預告片。影片超強卡士，除了有珍妮花之外，還有里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、影后梅麗史翠普（Meryl Streep）、姬蒂班查（Cate Blanchett）、添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）以及樂壇天后Ariana Grande等。不過珍妮花今年2月拍攝該片時意外受傷險失明。