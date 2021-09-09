入秋扮靚　指甲油都要換季

正如一年四季會穿不同衣服，指尖色彩當然也會轉個不停！尤其來到早晚有點涼意的9月，就好想為指尖添上秋色。碰巧近日有不少美妝品牌推出全新指甲油系列，顏色更由朝氣橘色、冷調啡灰及棕紅、大自然色系到亮眼金屬色調都一應俱全，讓絲打換甲色時，有更多不同選擇！

正宗經典「愛馬仕橘」

係手袋迷都知，要擁有一個Hermès手袋絕對不是一件易事，尤其經典袋款Birkin更加是有價無市、一袋難求。還好品牌近年拓展美妝市場，讓小資女與它的距離愈拉愈近。

繼去年帶來熱銷唇膏和胭脂後，品牌宣布在下月推出「Les Mains Hermès」指甲油系列。據悉今次推出的24色指甲油，全由Hermes皮革和絲綢的調色師傾情打造，每一色都包含超細緻的生物原料，只要薄薄塗上一層就很顯色。其中又以Hermès的經典橘「Orange Boite」#33色號最矚目，不過整個包含指甲油、基底油、修甲工具和護手霜的新系列要到10月15日才正式在美國官網上架（本地發售詳情未公布），想入手就要等等。

日本大自然之美

來自日本的貴婦化妝品品牌Suqqu，近日推出可讓妝更有完整度的「晶彩妍色指甲油」，靈感來自日本秋季優美大自然景色，將粟子、楓葉、胡桃、冰霜等帶有秋季意境的代表物，紛紛化為指彩配色。當中的#136楓葉色帶點經典的橙紅調，與秋日氛圍相當配合，不論是單色擦塗或拼色疊塗都非常適合。

襯托眼妝指彩

Chanel秋冬彩妝系列推出4款能襯托眼妝的新色指甲油，分別是#905「Brun Fume」深卡其啡、#907「 Rouge Brun」朱古力紅、#909「Beige Cendre」柔和灰色、#91「Terre Brulee」赤陶啡紅。#905和#909是低調的啡灰色調指彩，塗上後更顯知性氣質；而#907和#911則屬亮眼的棕紅色調指彩，飽和的顏色搭配秋冬毛衣和大衣，能帶出濃厚的秋日氛圍。

佻脫藝術甲色

如果想指彩顏色更佻脫，可選擇日本小眾有機品牌OSAJI推出的秋冬指甲油。OSAJI將會在10月20日起限量發售6款指甲油，顏色的靈感來自日系攝影師石田真澄的作品，所以無論是#201閃亮奶黃色、#202幻彩乳白色、#203青銅閃棕色，抑或#204啞光銀色、#205粉紫棕混色和#206金閃焦糖色，都呈現多於一種色彩，好有吸睛效果。